Rugby, il 6 Nazioni U20 2019 si concluderà a Biella

BIELLA - In seguito all’ultimo Consiglio Federale, sono state rese note le date e le città che ospiteranno le gare interne della Nazionale U20 al 6 Nazioni 2019 di categoria. Al Biella Rugby è stata assegnata l’organizzazione dell’ultimo turno. Venerdì 15 marzo al Pozzo - La Marmora di Biella, Italia U20 sfiderà la Francia, squadra Campione del Mondo in carica.

Dirigente Fir al seguito degli Azzurrini, il consigliere ed ex presidente Brc Cesare Maia che per la seconda volta accompagnerà la ‘sua’ Nazionale sul campo ‘di casa’: «Quella con la Francia, sarà una partita molto, molto bella da vedere, soprattutto dal punto di vista tecnico. La Francia è la squadra Campione del Mondo in carica ed è composta da giocatori che, pur restando di categoria, sono già pronti per la Nazionale maggiore. Sono i giocatori sui quali i francesi stanno puntando per rifondare una prima squadra che ultimamente ha conseguito prestazioni altalenanti. Il livello tecnico della Francia è altissimo: in finale al Mondiali ha battuto l’Inghilterra piazzandosi davanti a Sudafrica e All Blacks. Ho parlato tanto della Francia, ma ci tengo a far presente che anche lo staff alla guida della nostra Nazionale è di altissima qualità. Fabio Roselli è riuscito a dare un’impostazione di grande efficacia agli Azzurri che, sono certo, riuscirà a mantenere anche con la nuova U20. Saranno a Biella anche Andrea Moretti, l’allenatore della mischia azzurra, e head coach dell’Accademia Francescato, prossimo avversario del Biella Rugby in Serie A nella prossima stagione e tante altre ‘vecchie conoscenze’ del club. Per me sarà la seconda volta a Biella in qualità di dirigente della U20, sarà una grande soddisfazione ritornare al La Marmora».

Contento per aver ottenuto ancora una volta la fiducia della Federazione Italiana Rugby, il presidente del Biella Rugby Vittorio Musso ha commentato: «Abbiamo lavorato a lungo con la Federazione per ottenere l’organizzazione di questo match, un match importantissimo che vedrà l’Italia sfidare la Francia, squadra che ha recentemente ottenuto la vittoria del Campionato del Mondo Under 20. Sarà una partita di assoluta qualità e interesse, ci è sembrato un bel modo per celebrare il nostro primo anno di Serie A. Sarà una settimana interessante quella che precederà la partita del 15, perché le squadre si alleneranno a Biella. Noi ci auguriamo che questo crei in città la giusta tensione e che il La Marmora sia tutto esaurito in occasione della sfida».

Il calendario completo del 6 Nazioni U20:

Venerdì 1 febbraio – sede tba

Scozia v Italia

Venerdì 8 febbraio – Mantova

Italia v Galles

Venerdì 22 febbraio – Rieti

Italia v Irlanda

Venerdì 8 marzo – sede tba

Inghilterra v Italia

Venerdì 15 marzo – Biella

Italia v Francia