Biella, 5 auto forzate e saccheggiate in centro

BIELLA - Nella notte fra Lunedì e Martedì, cinque automobili posteggiate in Via Trieste sono state forzate e derubate degli oggetti al loro interno da due ragazzi biellesi di 19 e 21 anni. Prontamente avvisate le forze dell'ordine da un testimone dell'accaduto, i due ladri sono stati fermati nella zona di Via Torino dove è stata anche ritrovata una bicicletta che con ogni probabilità era stata rubata sempre dagli stessi giovani, ma abbandonata perchè danneggiata.

DENUNCIATI - Uno dei due ragazzi fermati ha accusato anche un finto malore, smascherato però dai Sanitari del 118 intervenuti subito alla chiamata. I ragazzi sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.