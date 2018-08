Cavaglià, a fuoco la motrice di un tir

CAVAGLIÀ - Pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Biella e Santhià che hanno spento l'incendio che in pochi secondi è divampato nella motrice di un autoarticolato che in quel momento era a Cavaglià in direzione Donato per fare il carico di acqua. Fortunatamente solo tanto spavento per l'autista che ha dichiarato di essere vivo per miracolo perchè le fiamme hanno avvolto immediatamente tutta la motrice. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha salvato in tempo il rimorchio . Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Biella, che oltre a regolare il traffico, hanno fatto i rilievi del caso.