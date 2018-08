Escursionista disperso recuperato sul Monte Bo

BIELLA - Fortunatamente solo un pò di paura per un escursionista disperso nella giornata di ieri nella zona del Monte Bo. L'uomo, non trovando la strada del ritorno a casa, ha chiesto aiuto e prontamente I Vigili del Fuoco con il loro Elicottero hanno effettuato il recupero in tempo, prima che il temporale arrivasse sulle nostre montagne.

L'uomo, messo in salvo , è stato poi affidato al personale sanitario per effettuare i controlli necessari.