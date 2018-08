Ad Agosto gli aperitivi musicali de Gli Orsi

BIELLA - Il centro commerciale Gli Orsi aspetta i suoi visitatori per trascorrere ancora insieme tante serate divertenti con gli Aperimusic, gli aperitivi musicali previsti per ogni venerdì del mese in collaborazione con talentuosi artisti locali.

Sono ancora tanti gli appuntamenti in calendario, che si svolgeranno dalle ore 19.30 alle ore 22.00:

· Venerdì 10 agosto, sarà Opimusic il protagonista musicale della serata, con il magico Acoustic Quartet;

· Venerdì 17 agosto arriverà a Gli Orsi il ritmo coinvolgente di Gipsy Club Quartet;

· Venerdì 24 agosto, invece, Gabriele Ferro Trio porterà il suo apprezzato jazz elettrico con chitarra, basso e batteria;

· Venerdì 31 agosto, a conclusione del ciclo di aperitivi musicali, Federica Spinella Trio animerà l’aperitivo de Gli Orsi per un’ultima serata tutta da gustare.

Anche a settembre non mancherà il divertimento con l’ultimo evento estivo in compagnia delle mitica Cristina D’Avena, previsto domenica 9 settembre!

Inoltre, fino al 31 agosto resterà a disposizione dei visitatori l’area giochi per bambini, accessibile gratuitamente tutti i giorni della settimana dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.