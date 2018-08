MONGRANDO - Continua il monitoraggio nel territorio per l’abbandono di rifiuti…e proprio nella mattinata odierna su segnalazione da parte di una cittadina che ha telefonato in Comune la Polizia Locale è subito intervenuta per rimuovere il rifiuto lasciato lungo la passeggiata pedonale in Via per Borriana.

TOLLERANZA ZERO - Il Sindaco Filoni ringrazia la cittadina per la segnalazione e invita tutti a chiamare direttamente in Comune per eventuali segnalazioni abusive. Tolleranza Zero e lotta serrata agli incivili. Continua con l’ausilio di telecamere e con la collaborazione da parte dei cittadini che segnalano il rifiuto abbandonato.