COSSATO - Nella giornata di ieri, giovedì 9 Agosto, un'auto si è ribaltata e il conducente, probabilmente di Soprana, è stato portato all'ospedale ferito. A prestare il primo soccorso un Vigile del Fuoco in pensione abitante da quelle parti che prontamente ha allertato 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Intervenuti sia i Carabinieri di Cossato, sia quelli di Masserano per mettere in sicurezza l'auto, fare i rilievi del sinistro, regolato il traffico fino a quando la vettura incidentata è stata rimossa. Al momento non si conosce la situazione fisica dell'uomo.