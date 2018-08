«Flying Tiger Copenhagen» arriva al centro commerciale Gli Orsi

BIELLA – Il centro commerciale Gli Orsi si prepara ad accogliere Flying Tiger Copenhagen, la famosa catena specializzata nel design low cost che aprirà il primo punto vendita biellese il 10 agosto.

Con questo nuovo store Gli Orsi amplia ulteriormente la sua offerta commerciale, che con 103 negozi consente ai visitatori di trovare i migliori marchi per le loro necessità di acquisto, spaziando dai brand locali a quelli internazionali.

Durante la giornata inaugurale, a partire dalle ore 16.00, il punto vendita offrirà a tutti i visitatori simpatiche attività con il truccabimbi per i più piccoli, tanti gadget in regalo e numerosi vantaggi grazie alla nuova App Flying Tiger Jungle, riservando a tutta la comunità biellese una calda accoglienza.

Presente in Italia con 62 punti vendita, Flying Tiger Copenhagen è una famosa catena di oggettistica che propone quotidianamente oltre 2.500 articoli dal design particolare ed esclusivo, proponendo ogni mese 400 nuovi prodotti caratteristici della stagione. In vista dell’estate, infatti, tutti coloro che vorranno visitare il nuovo punto vendita presso Gli Orsi potranno trovare dei divertenti oggetti dedicati a questa stagione, dai giochi per tutte le età ai prodotti per pic-nic.

Il centro commerciale Gli Orsi invita tutti a scoprire il mondo di Flying Tiger Copenhagen con i suoi innumerevoli prodotti, a partire dal 10 agosto dalle ore 16.