Va a rinnovare il permesso di soggiorno e viene arrestato per droga

VERCELLI - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino del Mali, eseguendo un’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nella mattinata dell’8 agosto u.s., S.K. si presentava all’Ufficio Immigrazione di questa Questura per il rinnovo del suo permesso di soggiorno; personale preposto, svolgendo gli accertamenti di rito, rilevava che a carico del cittadino del Mali emergeva un rintraccio per sottoposizione a misura restrittiva. Il provvedimento era stato emesso in data 28.06.2017 dall’Autorità Giudiziaria di Torino per la violazione di cui all’art. 73 DPR 309/90.

Per tale motivo, il personale di questa Squadra Mobile traeva in arresto S.K., il quale è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G. competente.