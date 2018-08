Piazzo, più «spazio» ai pedoni. Cavicchioli: «Si tratta di un esperimento»

BIELLA - L’estate al Piazzo sarà teatro di una sperimentazione per dare più spazio ai pedoni: da lunedì 13 agosto e fino al 16 settembre si amplierà l’orario della zona a traffico limitato, che passerà dalle 19 alle 5 del mattino dal lunedì al sabato. Resta invariato il solo orario della domenica, dalle 13 alle 5.

«Si tratta di un test per l’ultimo mese di estate» spiega il sindaco Marco Cavicchioli, «a cui stavamo pensando da qualche tempo e per la quale aspettavamo l’entrata in funzione della funicolare. Proprio il gran numero di persone che in queste settimane è salito al borgo storico ci ha convinto a tentare questo esperimento».

LA MALFA: FUNICOLARE GRATIS - Dalla ripresa dell’attività della funicolare, il 10 luglio, la zona a traffico limitato del Piazzo era tornata agli orari in vigore fino al maggio del 2017, ovvero dalle 24 alle 5 del mattino dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 5 il sabato e dalle 13 alle 5 la domenica. «Facciamo questa prova» aggiunge l’assessore alla viabilità Stefano La Malfa «nella convinzione che sia sempre meno necessario salire al Piazzo in auto. La funicolare è gratis e funziona fino a mezzanotte dalla domenica al giovedì e fino alle 2 del mattino il venerdì e il sabato. Inoltre il parcheggio del Piazzo al Bellone e quello della funicolare all’ex Boglietti, entrambi gratuiti, forniscono un’ottima alternativa al cercare parcheggio in un borgo storico in cui, da qualche settimana, sono aumentati i divieti di sosta e, con essi, i controlli».