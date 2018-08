Biella Rugby, esordio casalingo con Accademia Francescato. Birchall: «Squadra difficile»

BIELLA - La Commissione Organizzatrice Gare Fir ha definito il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2018/2019. Edilnol Brc, iscritta al Girone 1, esordirà il prossimo 14 ottobre sul campo di casa, opposta a Accademia Nazionale Ivan Francescato.

IL COMMENTO DI BIRCHALL - Aldo Birchall, head coach Edilnol Brc: «Inizieremo in casa con l’Accademia Francescato e sarà subito una sfida molto difficile visto che da questa squadra esce la Nazionale Under 20, quella che giocherà il 6 Nazioni e il Mondiale per intenderci. Proseguiremo con Cus Milano in casa loro, altra squadra impegnativa che conosciamo bene avendola già affrontata lo scorso anno. Sono stati molto silenziosi sul mercato, ma sicuramente avranno fatto acquisti, magari anche importanti, li scopriremo sul campo».

GRUPPO MOTIVATO - «Come ho già avuto modo di dire, il nostro girone è molto difficile, uno dei più difficili di tutto il campionato e prima o poi dovremo giocare con tutte le squadre. Nel girone uno ci sono due squadre che l’anno scorso sono andate in semifinale: Lyons e Cus Genova e solo due squadre sono salite dalla Serie B, a differenza del girone sud dove le neopromosse sono cinque…non c’è molto da aggiungere se non che sto lavorando con un gruppo molto motivato, che si sta preparando con serietà per affrontare questa sfida a viso aperto, senza timori e con una grande voglia di incominciare».