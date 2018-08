14 Agosto - Buon onomastico a...

Il 14 agosto si venera:

San Massimiliano Maria Kolbe - Sacerdote e martire

Padre Kolbe è l'eroico frate francescano conventuale che nel campo di concentramento di Auschwitz offrì la propria vita per salvare quella di un padre di famiglia, Francesco Gaiowniczek, condannato a morire di fame come rappresaglia per la fuga di un detenuto.

Altri santi e venerazioni del 14 agosto:



- Sant' Arnolfo di Soissons

Vescovo

- Santi Domenico Ibanez de Erquicia e Francesco Shoyemon

Martiri domenicani

- Beata Elisabetta Renzi

Vergine e Fondatrice

- Sant' Eusebio di Roma

Prete

- San Fachtna (o Fachanano)

Vescovo

- Beato Felice Yuste Cava

Sacerdote e martire

- San Marcello di Apamea

Vescovo e martire

- Beato Sante Brancorsini da Urbino

Francescano

- Sant' Ursicino

Martire

- Beato Vincenzo Rubiols Castellò

Sacerdote e martire

- Sant' Alfredo di Hildesheim