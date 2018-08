Gruppo Sella, nasce l'applicazione per parlare con la banca direttamente da casa

BIELLA - Per sapere quanti soldi ci sono sul conto corrente, quali sono le ultime operazioni fatte e la disponibilità residua delle carte, d’ora in poi basterà chiedere ad alta voce, senza utilizzare applicazioni o entrare nel sito internet della banca. Come? L’arrivo anche in Italia dei nuovi smart speaker intelligenti per la casa, come Google Home, infatti, apre nuove possibilità anche per dialogare direttamente con la banca attraverso il cosiddetto «voice banking».

Accedere al proprio conto solo con la voce

A lanciare in Italia una delle prime soluzioni di «voice banking» integrata con gli smart speaker intelligenti è Banca Sella. D’ora in poi, quindi, i clienti potranno accedere al proprio conto corrente in piena sicurezza, senza passare dall’internet banking, ma semplicemente colloquiando con Google Home. Per utilizzare il servizio è sufficiente attivare Google Home col comando «Hey Google» o «Ok Google» e successivamente pronunciare: «Parla con Sella». A quel punto si potrà chiedere all’home assistant di fare una delle operazioni disponibili. Al momento è possibile chiedere a quanto ammonta il saldo del conto, l’elenco degli ultimi cinque movimenti, la disponibilità residua e gli ultimi cinque movimenti della carta di pagamento, mentre nelle prossime settimane saranno rese disponibili anche la ricarica della carta prepagata e del cellulare per un importo predefinito.

Come utilizzarlo

L’installazione del servizio è semplice. Solo la prima volta, infatti, è necessario accedere con le proprie credenziali all’app di mobile banking di Banca Sella, da smartphone o tablet, e impostare il conto corrente, la carta di pagamento, a breve anche la prepagata e il numero di cellulare preferiti, sui quali si vuole operare anche con il «voice banking». A quel punto si può cominciare a interagire col proprio conto corrente attraverso i comandi vocali, senza più dover inserire le proprie credenziali. La sicurezza delle operazioni è garantita dal fatto che nel momento in cui si vuole eseguire un’operazione è necessario essere autenticati sull’app di mobile banking «Sella».

I realizzatori

Il servizio di voice banking è stato sviluppato da Banca Sella in collaborazione con Vidyasoft, una startup di Lecce e spin-off dell’Università del Salento specializzata nel settore dell’Internet of things. Vidyasoft è stata accelerata da SellaLab, il centro di innovazione del Gruppo Sella, che ha sede anche a Lecce oltre che a Biella, Milano e Salerno.