Biella sfida l'Europa: arriva la bonprix International Cup 2018 – 8° Memorial Paolo Raspino

BIELLA - Griffata bonprix, la manifestazione che apre le stagioni sportive di due dei principali Club protagonisti nel panorama agonistico biellese cresce, migliora e aggiunge a calendario una giornata in piu al suo programma, rivisto rispetto all'esordio nel 2017. Non solo, da quest'anno la coppa voluta da Pallacanestro Biella e Biella Rugby Club eredita anche i valori alla base del Memorial Paolo Raspino, appuntamento primaverile di basket ormai da sette stagioni tradizione biellese, e il forte e vivo ricordo della figura di uno dei più apprezzati uomini di sport del nostro territorio.

L'evento

La bonprix International Cup 2018 si terra a porte aperte da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre, giorno delle finali che decreteranno le due squadre vincitrici delle otto partecipanti e gli MVP, e accenderà i riflettori sui «campioni del futuro» al Palabonprix di Via Pajetta e alla Cittadella del Rugby di Via Salvo d'Acquisto. Gli impianti distano poche centinaia di metri tra loro e questo permetterà alle squadre di poter condividere appieno ogni momento extra-sportivo, all'insegna dell'amicizia, del rispetto e della bellezza che solo le contaminazioni culturali, nello sport come nella vita di tutti i giorni, riescono a offrire.

Le squadre in campo

Alle formazioni under 18 di casa, quelle targate Biella Rugby Club e Pallacanestro Biella, e le due Società vincitrici dell'edizione 2017 (l'SC Frankfurt 1880 per il tabellone della palla ovale e il Baloncesto Torrelodones per quello della palla a spicchi), si uniscono quest'anno le italiane Nordival Rugby Rovato e Monferrato Rugby, l'IBA Munchen - l'accademia internazionale di basket di Monaco di Baviera - e gli sloveni del KK Union Olimpija di Lubiana.

La sfilata in città

Prima di confrontarsi sul parquet e sull'erba, le squadre sfileranno in Citta nella serata di giovedì 30 agosto lungo Via Italia; saranno poi presentate ufficialmente a tifosi e appassionati, in un momento a loro riservato, in Piazza Martiri della Libertà all'interno della manifestazione «Bolle di Malto». Nella mattinata di venerdì, prima che il sipario delle sfide venga alzato, atleti, allenatori e accompagnatori verranno invece ricevuti dalle massime Istituzioni cittadine a Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella. Le premiazioni si terranno domenica pomeriggio al Palabonprix al termine della finalissima del tabellone cestistico.

L'entusiasmo pre-campionato

Massimo Angelico, Presidente di Pallacanestro Biella, dichiara: «L'entusiasmo che a fine estate accompagna le nostre giornate, per l'imminente inizio dei nuovi campionati, anche quest'anno si accende in anticipo con la bonprix International Cup, torneo che alla seconda edizione indirizza i riflettori della città - di appassionati e curiosi – verso le ambizioni di un gruppo di giovani atleti under 18 di basket e rugby provenienti da piu Paesi. Quando un anno nacque l'idea di organizzare una manifestazione sportiva originale in citta, fatta di unione e condivisione, insieme agli amici del Biella Rugby, pensammo gia a come migliorarne il format la stagione successiva. Questo a testimoniare quanto Pallacanestro Biella, la principale società di rugby del territorio e le Istituzioni locali credessero e credano tutt'oggi nel valore sociale di questo 'torneo senza confini', che oltre al confronto sportivo in campo tra due storiche discipline di squadra – sull'erba della Cittadella e sul parquet del palazzetto di via Pajetta – vuole coinvolgere in un unica piazza culture per molti aspetti simili ma altrettanto diverse, per un'esperienza formativa che non riguarda

soltanto gli atleti coinvolti ma anche i molti volontari che lavorano per la buona riuscita dell'evento. A questi, ai tanti ragazzi e alle tante ragazze, famiglie e amici che uniscono forze e desiderio per creare qualcosa di bello per la nostra citta va il nostro piu sincero ringraziamento. Grazie poi alle tante realta del territorio che sostengono l'iniziativa con risorse e passione a cominciare da bonprix, Azienda d'eccellenza, ormai dall'animo biellese a tutti gli effetti, che promuove lo sport a Biella e in provincia quasi fosse la sua principale missione».

Un evento di altissimo livello

Vittorio Musso, Presidente di Biella Rugby Club, aggiunge: «Per tutto il Biella Rugby, il Torneo Bonprix e un evento incredibile e riuscire a ripeterlo, una grande soddisfazione. E bellissimo riuscire dare forma ad un’iniziativa di altissimo livello lavorando fianco a fianco con Pallacanestro Biella, un’altra eccellenza sportiva del territorio. Saranno quatto giorni di evento formidabili. Lo scorso anno il Torneo ha avuto un grandissimo successo, e piaciuto molto e replicarlo ci e sembrata la cosa più giusta da fare. Il ringraziamento principale va a Bonprix che crede e supporta lo sport biellese ormai da tantissimi anni. Averli come sponsor e stimolante: ci propongono ogni anno sfide nuove offrendoci motivazioni aggiuntive per cercare di fare sempre meglio. Ci auguriamo che l’evento e l’entusiasmo di quanti vi parteciperanno, sia della stessa portata di quello dell’anno scorso, maggiore se possibile. Crediamo che opportunita come queste, siano di enorme importanza per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi, non solo sotto il profilo sportivo, ma soprattutto dal punto di vista umano. L’ultimo ringraziamento va a tutti i volontari e ai genitori dei ragazzi che in occasione dell’evento si metteranno a disposizione nei ruoli piu disparati con grande passione ed altrettanta disponibilità».

Un sostegno ai giovani sportivi

Stephan Elsner, Direttore Generale di bonprix Italia, commenta: «Nella prima edizione abbiamo ammirato eccellenti giovani atleti in due discipline provenienti da tre diversi Paesi e di varie nazionalità, che hanno dimostrato cosa significa mettere insieme i punti di forza di una squadra per avere successo. Il basket e il rugby hanno entrambi in comune un alto livello di gioco di squadra e un grande rispetto per gli avversari. Da molti anni bonprix sostiene diverse formazioni di giovani nel biellese. Siamo un grande team composto da persone varie e internazionali con obiettivi comuni, esattamente come le squadre che Biella ospitera per questo importante torneo. E una perfetta vetrina dei valori, ed e per questo che bonprix e uno Sponsor orgoglioso di questo evento».

Gli altri sponsor

Insieme al Title Sponsor bonprix sono tante le realta del territorio che con passione hanno mostrato il proprio sostegno per l'organizzazione e la buona riuscita del torneo. Il ringraziamento va quindi a tutte loro: per la categoria Sponsor Acquatec, Angelico, Anthea, Davifil, Meter, Rosazza Assicurazioni, Texelle e UnipolSai; per la categoria Fornitori»Botalla, Conad di Andorno Micca, Lauretana, L'Orologiaio e Orange Pix. Grazie infine ad A.P.R.E., Associazione Paolo Raspino Evermore, per aver contribuito alla nascita dell'edizione 2018 e averci creduto fin dall'inizio.