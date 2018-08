Big Picture Learning, un corso sul digitale prima dell'inizio della scuola

BIELLA – Big Picture Learning, lo sappiamo, è la scuola basata su un modello di studio che pone al centro lo studente ed è ospitata presso il Sella Lab di Biella. Gli studenti riprenderanno normalmente a frequentare come i loro colleghi «tradizionali» ma l'attività Big Picture non si ferma. In collaborazione con l'Associazione Il Vergante, infatti, a settembre Big Picture ospiterà il corso gratuito di WordPress tenuto da Elena Bobbola dedicato ai ragazzi dai 16 ai 30 anni.

L'offerta formativa

Il corso Come progettare e realizzare un sito in WordPress fatto bene è realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dall’Ang (Agenzia Nazionale per i Giovani) nell’ambito del bando «Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!». Un corso di 5 moduli, divisi in 10 lezioni da 3 ore l’una, il lunedì, mercoledì e venenrdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 a partire da mercoledì 5 settembre. La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

Il programma

Le lezioni si terranno a partire da mercoledì 5 settembre, per 10 incontri presso l'aula Cobalto dell'Università aziendale di Banca Sella a Biella, presso la sede dell'innovativa scuola Hnk di BigPicture Learning. Modulo 1: da mercoledì 5 settembre a venerdì 7 settembre, «Un sito in Wordpress? Sicuro?» Strategia di comunicazione e di presenza online, ovvero perché il sito/blog, dove voglio andare e quali sono i passi per arrivarci. Moduli 2 e 3: da lunedì 10 a mercoledì 12 settembre, venerdì 14 e lunedì 17 settembre «Wordpress: le mani in pasta». Installare WordPress, scegliere e configurare un template, impostare menu, pagine, categorie e sottocategorie. Approccio teorico e pratico. Modulo 4: da mercoledì 19 a venerdì 21 settembre, «Siamo Online: e ora che faccio?» E ora che ho un sito/blog base, cosa faccio? Basi di piani editoriali e contaminazioni tra i media dell’ecosistema digitale. Esercitazione pratica. Modulo 5 da lunedì 24 a mercoledì 26 settembre, «Wordpress e E-Learning». E se volessi fare formazione con WordPress come devo fare? Tutti i materiali di progetto del nostro case study collaborativo dove li metto? E se volessi distribuire delle slide e delle videolezioni accessibili tramite user & password dopo un evento come devo fare? Condivideremo (e aggiornare insieme nella parte di tavola rotonda finale) un glossario sul mondo dell’e-learning e della sua progettazione, realizzeremo un'area riservata su WordPress in cui sarà possibile fruire dei materiali di tutti a fine progetto, come fosse un vero manuale del «Vergante's got talent».