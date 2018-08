Stage di qualità, ultimi giorni per presentare le domande

BIELLA – C'è Tempo fino al 20 agosto per presentare la propria candidatura per la decima edizione del progetto «Stage di qualità», promosso dalla Città di Biella - Assessorato alle Politiche Giovanili con la collaborazione di numerosi enti e associazioni datoriali.

Il progetto

Gli «Stage di qualità» sono rivolti a giovani fino ai 32 anni, laureandi/laureati in qualsiasi Ateneo e residenti nella provincia di Biella o anche non biellesi laureandi/laureati presso l’Università a Biella, offre un periodo di sei mesi in aziende locali disposte a sviluppare un percorso formativo di qualità con concrete prospettive di inserimento. Gli stage disponibili per questa edizione sono 29 e i profili ricercati riguardano molti settori, dall’amministrazione al marketing, dall’ingegneria all’informatica, dalle risorse umane all’ambito socio educativo, dalla chimica alla grafica. Il riconoscimento economico sarà di 700 euro mensili; alcune aziende riconosceranno benefit e ulteriori rimborsi.

Una realtà consolidata e di successo

Il progetto è una realtà consolidata che ha raggiunto risultati importanti: nell’arco delle nove edizioni il 66% dei tirocinanti ha ricevuto una proposta di prosecuzione, e il 38% lavora ancora nella stessa azienda di stage, alcuni fin dalla prima edizione del 2008. «Questi numeri testimoniano la bontà dell’iniziativa - afferma l'assessore alle politiche giovanili Francesca Salivotti -. Mettiamo i giovani in contatto con il mondo delle imprese e lo facciamo tenendo conto della loro formazione e delle necessità delle aziende. Il progetto è apprezzato sul territorio e viene percepito come un efficace modello per l’approccio tra il mondo dell’impresa e i giovani formati».



Come partecipare

Il bando è in rete sul sito dell’Informagiovani www.informagiovanibiella.it/stagediqualita con tutte le informazioni utili su requisiti e documentazione richiesta. Una sezione FAQ risponde alle principali domande che i giovani interessati pongono solitamente agli operatori, che sono comunque a disposizione per approfondimenti. Le domande dovranno pervernire via e-mail all'indirizzo infogio.stagequalita@comune.biella.it. Le selezioni saranno effettuate a settembre, direttamente dalle aziende coinvolte nel progetto.