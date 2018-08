Balocco si prepara per la festa di fine Estate

BIELLA – Tutto pronto a Balocco per la Festa di Fine Estate in programma dal 31 agosto e che proseguirà l'1,2 e3 settembre con un ricco calendario di eventi. In frazione Bastia, nella ex area dedicata al motocross, si terrà l’evento di promozione e risalto dell’enogastronomia e dei talenti artistici e culturali locali.

Gli ospiti musicali

Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizzato dalla Pro loco di Balocco, ogni sera una nuova festa e nuove proposte musicali: la «Rocketti Band» con il tributo a Vasco Rossi, la Free Music Band, la cantante Lisa Maff e la cantante Paola Damì

Bambini, sport e motori

Animazione per i più piccoli con Jolly Animazioni; il Torneo di Calcio Balilla rigorosamente Amatoriale. A Balocco, sorge un importante complesso di piste di prova di proprietà di Fiat Chrysler Automobiles, ex pista prove dell’Alfa Romeo e non potevano certo mancare ospiti e validi rappresentanti del settore sia automobilistico che motociclistico. In collaborazione con DF EvenT Associazione Culturale, domenica 2 settembre sarà possibile ammirare il Shot Gun LE MC, Law Enforcement Motorcycle Club,un gruppo di motociclisti appartenenti alle forze dell’ordine esteso su tutto il territorio nazionale e anche internazionale, una organizzazione no profit nata con lo scopo di poter partecipare ad eventi e manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare in beneficenza, oltre che vivere il piacere della condivisione dei viaggi su due ruote con meravigliose motociclette customizzate.

Il giro di Balocco in motocicletta

Per l’occasione gli Shot Gun LE MC saranno a disposizione di tutti i bimbi che vorranno fare un piccolo tour per le strade di Balocco sedendo sulla sella dei loro mezzi; le Lady Gun (donne poliziotto biker, supporto degli Shot Gun LE MC, rappresentanza femminile); il Club Alfa Romeo Biella e gli appassionati del Biscione; il giovane gruppo Autosheep con motori multi marca nato nel 2016. A partire dalle ore 10 sempre di domenica 2 settembre vi sarà una esposizione statica di auto moderne e a cura del Club Alfa Romeo Biella e degli Shot Gun LE MC, potremo ammirare due esemplari di autovetture della Polizia che hanno fatto la storia delle auto italiane, grazie alle numerose apparizioni sul set cinematografico: le Alfa Romeo Giulia Super. Prenderanno parte all’evento anche le splendide Miss: Alice, Erika, Giorgia e Simona; la giornata sarà accompagnata dalla musica di Dj Davino. Vicini di casa e di festa saranno anche gli amici del «Balocco Offroad» con il Memorial Luca Ferraris, modellismo RC. Tutte le sere a tavola con la gastronomia tra dolce, salato e prodotti tipici vercellesi a cura dei cuochi della Pro loco di Balocco.