Giardino Botanico di Oropa: i prossimi appuntamenti

BIELLA - Domenica 19 agosto, al Giardino Botanico di Oropa, alle 15, si rinnova l'appuntamento festivo con la visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso), arricchito questa domenica dal laboratorio in contemporanea per i più piccoli «Pollicini Verdi: Sfarfalliamo», per imparare a riconoscere alcune delle specie «svolazzanti» in questo periodo e, perchè no?, provare ad esser tutti assieme una farfalle per un'oretta! Vi aspettiamo numerosi alla scoperta delle meraviglie della natura. La partecipazione al laboratorio è gratuita, consigliata a bambini di età compresa tra 5-10 anni, non è necessaria prenotazione. Al termine della giornata la Tisana delle quattro, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa.

Visite guidate al Sacro Monte

Sabato 25 agosto VASLaB: Visita guidata al Sacro Monte di Oropa (alle 15). Continuano le visite guidate al Sacro Monte Patrimonio dell’Umanità UNESCO, già efficacemente sperimentate lo scorso anno, un'occasione unica per scoprire un paesaggio vegetale progettato come parte integrante della architetture sacre, dove la vegetazione originaria è stata modificata da quella ornamentale. Verrà distribuito materiale documentativo e saranno aperte alcune delle Cappelle più rappresentative del Sacro Monte, delineandone per sommi capi le peculiarità artistico-architettoniche. Appuntamento davanti ai cancelli del Santuario, allo chalet info turistiche. Contributo: euro 5 a persona

Pipistrelli e dintorni

Domenica 26 agosto Al Giardino Botanico di Oropa, alle 15, si rinnova l'appuntamento festivo con la visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso), arricchito questa domenica dal laboratorio in contemporanea per i più piccoli «Pollicini Verdi: Bat Ponpon ombre nella notte» che svolazzano, cacciano, chiacchierano... Sono loro, i pipistrelli! Scopriremo i loro segreti e realizzeremo i bat pompon! Vuoi provare a realizzare il tuo? Laboratorio a orecchie aperte dedicato allo strano mondo dei folletti della notte, per scoprire e conoscere (divertendosi) la biologia ed il comportamento dei pipistrelli. Attraverso questa giornata gli organizzatori sperano di far conoscere, e quindi apprezzare, un po’ di più questi fantastici e misteriosi animali, che grazie alla loro complessità, fragilità e tenacia, sono ottimi alfieri di una biodiversità minacciata e in crisi. La partecipazione al laboratorio è gratuita, consigliata a bambini di età compresa tra 5-10 anni, non è necessaria prenotazione. Al termine della giornata la Tisana delle quattro, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa. Informazioni/iscrizioni alle attività (ove previsto): www.gboropa.it, info@gboropa.it, (015)2523058 – (331)1025960.