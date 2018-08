Travolge un gregge: automobilista ferita, sette pecore morte

GALLIATE - Nella mattinata di giovedì 16 agosto, nel tratto di strada fra Galliate e Turbigo, una ragazza di 29 anni alla guida della sua auto ha travolto un gregge di pecore in transito, uccidendone sette. I Carabinieri del posto sono dovuti intervenire per i rilievi del caso e appurare le cause, per or difficili da stabilire, anche se sembra che la donna viaggiasse a forte velocità.

La donna, alla guida del veicolo, ha solo riportato lievi ferite.