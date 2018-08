Colpito da ictus mentre era al volante dell'auto

COGGIOLA - Grande paura ieri per un uomo di Vigliano colpito da un improvviso malore mentre era alla guda della sua auto. All'improvviso l'uomo ha accusato un malore e comunicandolo in tempo alla moglie, seduta al suo fianco, ha accostato il veicolo. La moglie ha fatto in tempo a scendere dall'auto, per scambiarsi alla guida con il marito e lo stesso avrebbe dovuto fare lui, ma il malore ha fatto sì che non facesse in tempo, nemmeno di frenare e l'auto è finita in un dirupo di cinque metri.

Intervenuto l'elisoccorso, l'uomo è stato soccorso e condotto all'ospedale per le cure necessarie.