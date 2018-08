Bloccata in ascensore, liberata dai Vigili del Fuoco

BIELLA - Fine serata sicuramente di tensione per una ragazza bloccata sull'ascensore questa notte, 18 Agosto, attorno alle due e trenta. Sospesa e bloccata per alcuni minuti, ha dovuto chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco che prontamente si sono recati nel condominio interessato, in Via Firenze a Chiavazza. Nessuna conseguenza per la ragazza liberata immediatamente dai soccorritori.