Precipita sul Rocciamelone, grave al Cto di Torino

TORINO - Un'escursionista è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Cto di Torino dopo essere precipitata, questa mattina, sul Rocciamelone. La donna di 75 anni è stata portata in salvo da un equipe del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Le operazioni sono durate circa sei ore: una squadra l'ha raggiunta a piedi e l'ha trasportata a valle sino al rifugio Ca' d'Asti, dove è stata caricata a bordo dell'elicottero del 118 è portata all'ospedale di Susa per una prima stabilizzazione. La donna è poi stata trasferita nell'ospedale specializzato di Torino.