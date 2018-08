A spasso per una via di Chiavazza a soli due anni

BIELLA - E' successo ieri, venerdì 17 Agosto, durante il pomeriggio. Il fratellino di cinque anni, per lasciare uscire il gattino, lascia la porta aperta e la sorella di soli due anni esce di casa e in modo autonomo se ne va a spasso per Via Carta tutta sola. Ad accorgersi della piccola, una signora residente che prontamente ha avvisato i Carabinieri che giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato bimba e genitori, due stranieri che non si erano nemmeno accorti dell'assenza della figlioletta. Nessuna conseguenza fortunatamente per la bimba.