Edilnol Biella Rugby, rosa al completo: arrivato Loretti, confermato Zamolo

BIELLA - Con un nuovo arrivo da Novara e una riconferma, Edilnol Brc chiude il mercato con una rosa di trentacinque unità. Lunedì, sul campo di via Salvo D’Acquisto, la prima seduta collettiva di allenamento sotto la guida dei tecnici Aldo Birchall e Darrel Shelford e del preparatore atletico Fraser Murray.

Il nuovo arrivo è Nani Loretti, una seconda/terza linea del ’98 tesserato per il Novara Rugby che da luglio si allena con regolarità e serietà a Biella. Ha iniziato a giocare in U14 a Novara in prestito al Busto Arsizio (attuale Malpensa), ma dalla U16 è tornato a giocare con i colori della sua città. Ha giocato la prima parte dell’ultima stagione in U18, la seconda parte in Serie B. «Ho scelto di giocare a Biella per provare a migliorarmi sia dal punto di vista tecnico che fisico giocando ad un livello superiore a quello cui son abituato» spiega, «mi auguro di disputare una bella stagione. Biella è una squadra affiatata e molto unita, molto preparata sotto ogni aspetto e guidata da un ottimo staff tecnico. Prima di me, da Novara è arrivato a Biella Enrico Panigoni che conoscevo come compagno di squadra dei miei fratelli, mi auguro di dimostrare, sul campo, di essere maturo per salto di categoria come a suo tempo è riuscito a fare lui».

«Il ragazzo è giovanissimo ed ha un potenziale fisico enorme», commenta Corrado Musso nelle vesti di direttore sportivo del club gialloverde, «considerata anche la vicinanza geografica, gli abbiamo proposto con entusiasmo di giocare con noi. Sta lavorando molto e bene. Sono certo che potrà crescere tantissimo, ora siamo tutti curiosi di vederlo esprimersi in campo dopo essere stato stimolato a dovere dai nostri tecnici e dal nostro preparatore».

Dario Zamolo (© Biella Rugby)

Confermato il pilone Dario Zamolo.

Le schede del giocatore:

Nome: Gianni

Cognome: Loretti

nato a: Novara

il: 2/04/1998

Altezza: 193 cm

Peso: 118 kg.

Ruolo: Seconda/terza linea



Playing Experience:

Giovanili: Novara in prestito a Busto Arsizio (attuale Malpensa).

2017-2018: Rugby Novara (Serie B)