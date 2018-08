Uomo da' in escandescenza al pronto soccorso

BIELLA - Nottata di agitazione e tensione, la scorsa, all'Ospedale di Ponderano. Un uomo, di 41 anni, in attesa di essere visitato, ha dato in escandescenza per l'attesa e sostenendo che altri malati non avevano rispettato il turno e gli erano passati davanti. Non bastando ha iniziato anche a girare un filmato con il suo telefonino in zone proibite.

INTERVENTO DEI CARABINIERI - Il personale sanitario dopo aver cercato di contenere l'ira di quest'uomo, si è visto costretto a chiamare i Carabinieri che in breve hanno riportato la situazione alla normalità.