Ruba 7 euro di cibo al supermercato

BIELLA - Un furto di cibo per un valore di 7 Euro, rischia di essere un problema con la giustizia per una donna residente fuori Biella. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in un punto vendita della catena Penny Market della nostra Città, dove una signora ha cercato di sottrarre generi alimentari senza passare dalla cassa a pagare. Gli addetti alla Vigilanza, purtroppo per questa donna, hanno però subito scoperto il piccolo furto e hanno chiamato i Carabinieri e la signora quasi sicuramente verrà denunciata.