Salussola, schianto nella notte contro la recinzione di una casa

SALUSSOLA - Incidente autonomo, questa notte, attorno all'una, per un trentaduenne di Salussola che con la sua Fiat Panda è andato a sbattere contro la recinzione di un'abitazione del suo paese.

L'uomo, fortunatamente, rimasto illeso, malgrado l'impatto, è stato trasportato all'ospedale per gli accertamenti sul suo stato di salute, dove gli esami eseguiti hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 3,8. La sua auto è stata immediatamente sequestrata e il guidatore è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza.