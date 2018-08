Biella celebra l'Incoronazione della Madonna di Oropa

BIELLA - Domenica 26 Agosto 2018 presso il Santuario di Oropa. L'amministrazione Civica parteciperà in forma ufficiale alle celebrazioni. La giornata di celebrazioni comincerà alle 9 con il ricevimento presso il Padiglione Reale, alle 9.30 si terrà l'annuale rievocazione dell’apertura dei cancelli, alle 10 inizierà la Processione sul Sagrato della Basilica Superiore, alle 10.30 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica alla Basilica Superiore, alle 11.45, presso il Padiglione Reale si terrà il saluto del Consiglio di Amministrazione a S.E. Mons. Gabriele Mana.

TRASPORTI - L’Amministrazione del Santuario mette a disposizione un autobus con partenza alle 8.30 dalla Piazza Alessandro Lamarmora (Piazza del Bersagliere) a Biella per Oropa - seconda fermata – Seminario di Biella. Per il ritorno alle 17 dal Piazzale inferiore antistante i cancelli del Santuario per Biella.