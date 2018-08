Serata impegnativa per i Vigili del Fuoco

BIELLA - Serata di paura quella di ieri, 20 Agosto, per una bimba bloccata in ascensore con il suo papà in un ascensore di un condominio in Via Schiapparelli dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Cossato, liberando i due e portando la situazione alla normalità. L'ascensore, non sarà agibile finchè la manutenzione non sarà eseguita.

VALLE MOSSO - I Vigili del Fuoco, invece, di Biella e due del distaccamento volontario di Ponzone, hanno fortunatamente portato in salvo la pensionata caduta nel bosco in Frazione Viebolche a Valle Mosso. Per la signora sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le sue condizioni di salute non sono note.