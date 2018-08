A Massazza grande festa con «Risoincontro»

BIELLA – Torna a Massazza Risoincontro, l’undicesima sagra «dël ris bielèis» che si terrà dal 23 al 26 agosto, una festa caratterizzata da musica, allegria e piatti tradizionali della cucina del basso biellese come le rane, la panissa e molto altro.



Il programma

Giovedì 23 si terrà l'inaugurazione della sagra con la gara podistica non competitiva: «Tra risaie e baraggia» alle 19. Per la cena, specialità polenta e cinghiale che sarà servito dalle 19 alle 23 (ritrovo in piazza don Vigna). In piazza Castello dalle 21.30 il concerto della Tribute Band dei Pooh: «Poohnto Fermo». Venerdì 24 la specialità della sera sarà il pesce: dalle 19 alle 23 cena a base di pesce spada ai ferri, polenta e baccalà e fritto misto di pesce. In serata si danza con l’Orchestra Matteo Tarantino.



Il weekend

Sabato 25 in piazza don Vigna sarà possibile gustare la Fassona piemontese dalle 19 alle 23. A seguire il Centro Cinofilo G.G. Dog School si cimenterà in un’esibizione di addestramento cani e mondioring. La serata continuerà con la musica dal vivo in piazza a cura dell’orchestra: «Graziano’s band». Domenica 26 l’ultimo giorno di festa inizierà con il raduno di moto d’epoca a cura del C.I.M.E.P. di Ponderano; a seguire visita alle stalle e alla cascina di produzione del riso (la visita alla Cascina Valzo Nuovo di Villanova Biellese sarà possibile dalle 10 alle 16). Finita la visita alle 12.30 pranzo a base di Fassona piemontese. Nel primo pomeriggio, verso le 15.30, musica con la «Donkey Stuzzica Band». A seguire Zumba Party a cura di Angela Clavio. Ed in fine la cena di chiusura alle 19 e musica dal vivo con la «Graziano’s band» dalle 21.30.