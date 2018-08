Pallacanestro Biella: domenica a Bielmonte contro Gessi Valsesia

BIELMONTE - La prima palla a due del nuovo capitolo rossoblù verrà alzata come ormai tradizione a Bielmonte contro la Gessi Valsesia Basket. L'appuntamento di domenica 26 agosto (ore 17.00) al PalaSport che ospiterà in settimana squadra e staff di Pallacanestro Biella, chiuderà la fase iniziale della preparazione estiva indirizzata all'esordio stagionale nel campionato di Serie A2. L'incrocio in altura tra i lanieri e la formazione di Borgosesia, iscritta in Serie B, è ormai evento fisso del mese di agosto: l'edizione di quest'anno, intitolata alla memoria del tifoso biellese Davide «Spia» Spianato, è la quarta consecutiva da quando Biella ha scelto le montagne di casa, e la tranquilla cornice di Bielmonte, quale sede del proprio ritiro.

INFO PER I TIFOSI - Per tifosi e appassionati sarà una domenica all'insegna della natura e del basket rossoblù. Il biglietto d'ingresso al palazzetto valido per assistere all'incontro sarà disponibile direttamente a Bielmonte domenica al prezzo unico di 8 euro. L'apertura delle casse è prevista alle ore 15.30, ma già da oggi è possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 333 5401614. Prima della partita, il ristorante Chalet Bielmonte sarà felice di accogliere con i suoi prelibati menù i tifosi di entrambe le formazioni: per tutti loro, all'atto della presentazione dello scontrino del ristorante in biglietteria, tariffa agevolata sull'ingresso al PalaSport.