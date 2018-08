Mezzana Mortigliengo è pronta per Festamezzana 2018

BIELLA - Puntuale come ogni anno torna la Festa di San Bartolomeo organizzata dall'Associazione sportiva Mezzanese in programma dal 24 agosto al 1 settembre. Una lunga festa dalla formula più che consolidata con uno stand gastronomico tra i più forniti del Biellese che ogni sera propone specialità diverse ed aprirà ogni sera alle 19 ed ancora tante grandi serate musicali.

Il programma

Venerdì 24 agosto la festa parte con la grande apertura. In cucina tante specialità tra le quali spezzatino, merluzzo con polenta e tapulun con polenta. Sul palco il trio Le Mondine. Sabato 25 agosto dalle 19 riapre la cucina. Specialità della serata saranno il fritto di pesce, il cinghiale in umido con polenta e la super grigliata. In serata si danza con la Clemente Live Band. Domenica 26 agosto dalle 19 di nuovo a tavola con la grande grigliata di carne, il capriolo in umido con polenta e il fritto di pesce. Dalle 21.30 sul palco Daniel Mas. Lunedì 27 agosto festa sin dal primo pomeriggio con il grande torneo di scopa all'asso dalle 14.30. Dalle 19 dalla cucina arriveranno tante specialità tra cui gli spaghetti alla Norma. Dalle 21.30 grande serata con con la musica di Valentina e Andrea Fiorentini. Venerdì 31 agosto dalle 19.30 spazio al gusto con spaghetti all'amatriciana, grigliata, fagioli stufati, spezzatino in umido e tanto altro. Dalle 21.30 serata western con i Country Zone. Serata conclusiva sabato 1 settembre con a cena dalle 19 e il grande concerto con Santino Rocchetti dei Borgomanni alle 21.30. Alle 23 via all'estrazione dei biglietti della lotteria e, alle 24 spaghettata di mezzanotte offerta dall'Associazione sportiva mezzanese.