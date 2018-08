Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto con il Fondo Edo Tempia anche al RallyLana

BIELLA - L'ultima esperienza, quella del Rally di Roma Capitale, si era conclusa con il dolore: Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto erano state raggiunte durante la gara dalla notizia della morte di Gigi Perosino, padre della pilota e nonno della navigatrice. Sono passate poche settimane e l'ombra della tristezza ancora vela gli occhi dell'equipaggio tutto biellese, ma è arrivato il momento di tornare nell'abitacolo: troppo forte è il richiamo della gara di casa, il RallyLana che torna a essere una competizione dopo uno stop che durava dal 2001, con un'unica breve parentesi nel 2015.

In gara per un progetto benefico

Alla partenza di piazza Duomo a Biella, sabato 25 agosto, Perosino-Verzoletto si presenteranno al volante di una Peugeot 208 R2 del Bianchi Rally Team di Moncalieri, con il logo del Fondo Edo Tempia, di cui le due biellesi sono testimonial fin dalla prima uscita stagionale al Rally di Monza. La scelta di Patrizia Perosino è stata di diventare per un'annata sportiva portabandiera di un particolare progetto di ricerca del Fondo Edo Tempia: con la sigla 3Tx3N è identificato uno studio gestito da una squadra di ricerca tutta al femminile, che somma il lavoro dei laboratori di genomica, di oncologia molecolare e di ricerca clinica della Fondazione Tempia. Il suo scopo è trovare terapie migliori per un particolare gruppo di tumori al seno, i cosiddetti tripli negativi, più resistenti alle cure tradizionali.



Gli altri sostenitori

E intorno all'iniziativa della pilota si sono unite altre forze: un'azienda di Varedo in provincia di Monza-Brianza, la Terno Scorrevoli, ha versato il corrispettivo della sponsorizzazione non al team biellese ma alla Fondazione Tempia. Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto, in segno di gratitudine, gareggeranno, come era già accaduto a Roma, con il marchio dell'azienda sull'auto. «Come di consueto - spiega la pilota - il logo dell’albero verde ci accompagnerà nella nostra gara e la raccolta fondi sarà il nostro obiettivo principale al parco assistenza. Con noi ci sarà NaturalBOOM, il mental drink naturale di Andrea Campagnolo che ci appoggia nel sostenere la causa della Fondazione Tempia». La livrea porterà anche gli sponsor della scuderia LM Motorsport Racing Team di Marco Limoncelli: Vecchio amaro del Capo, Borsci San Marzano, Acqua Montecarlo, caffè dei Partenopei.