Auto finisce sotto un Tir, muore una 16enne sulla Ivrea-Santhià

IVREA - Nella giornata di ieri, una ragazza di sedici anni francese ha purtroppo perso la vita sull'Autostrada Ivrea-Santhià all'altezza della stazione di servizio di Viverone Sud. La Nissan Qashqai, sulla quale viaggiava la ragazza, ha tamponato un tir rimanendo incastrata sotto al rimorchio.

Con la sedicenne, viaggiavano altre tre donne, fra cui la madre e una tredicenne, tutte ferite e portate per le cure del caso all'ospedale.

Per agevolare le operazioni di soccorso, la stazione è stata momentaneamente chiusa e sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia per i rilievi sul grave incidente.