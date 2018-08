Il RallyLana inaugura con il grande party in Piazza Duomo

BIELLA - Non solo motori ma anche tanta musica. Le sorprese che riguardano il ritorno del 31mo Rally della Lana dopo 17 anni sembrano non avere fine preannunciandosi come un enorme successo di pubblico. Si comincia dalla Biella-Oropa in notturna che vedrà giungere, nella cornice di un Santuario illuminato, le vetture che partiranno da Piazza Duomo dove avrà luogo il via ufficiale alla prima prova speciale della kermesse motoristica più amata dai biellesi.

All'ombra del Battistero

Ed è proprio di fianco al Battistero, icona simbolo della Città, che le auto iscritte al Rally inizieranno la competizione, a partire dalle 20.30, sfilando tra la folla che si radunerà in quella che ormai è diventata vero e proprio simbolo di eventi e aggregazione. Una piazza Duomo che fin dal pomeriggio offrirà al pubblico la possibilità di vivere appieno lo spirito della competizione; un vero e proprio Rally Village fatto di stand espositivi nei quali troveranno posto le auto che hanno fatto la storia della competizione unitamente ad un punto appositamente allestito da Porsche Italia in occasione dei 70 anni della casa automobilistica tedesca, 2 aree bar, aree multimediali ed il palco sul quale il ledwall di 12 MQ sul quale seguire gli interventi di piloti e commentatori.

Il party

Quello stesso palco che, dopo le 22 e fino alle 2 del mattino sarà teatro dell'evento musicale che chiuderà la prima delle due giornate del Lana, perchè nell'idea degli organizzatori il ritorno del nostro Rally doveva essere una festa e con una festa, quindi, doveva partire. Per fare questo l'associazione «RallyLana Alive», promotrice dell'evento, ha affidato la direzione artistica del Party Ufficiale a Nightlife Project la stessa struttura che ha firmato l'organizzazione della «notte rosa» in occasione del Giro D'Italia: 4 ore di DJ set del Dj Filippo Regis accompagnato dalla voce di Alessandro Tropeano. L'appuntamento, quindi è, fin dal pomeriggio, per sabato 25 Agosto in Piazza Duomo per essere protagonisti del ritorno di una gloriosa pagina della storia di Biella.