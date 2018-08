Incidente al parco acquatico nei pressi di Vicolungo

VICOLUNGO - Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 Agosto, nel Parco acquatico vicino a Vicolungo, due adolescenti, uno di quattordici e uno di sedici anni, hanno perso l'equilibrio mentre si trovavano su uno degli scivoli, attrazione molto amata dai ragazzi, quando per cause non ancora chiare, sono precipitati a terra da un'altezza di due metri. Subito soccorsi sul posto, i ragazzi sono stati trasportati dal personale del 118 all'Ospedale Maggiore di Novara per le cure necessarie. Al momento, non sono note le condizioni fisiche dei due adolescenti.