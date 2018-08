Al Ricetto di Candelo il jazz si mescola all'arpa africana

CANDELO - Continua la rassegna estiva del Biella Jazz Club, organizzata in collaborazione con il ristorante Il Torchio e ospitata tre le suggestive mura del Ricetto di Candelo. Giovedì 23 agosto alle 21.30 sul palco saliranno i Kora Beat; il loro concerto era stato cancellato a metà luglio.

Il concerto e la band

Attraverso il suono della kora (un’arpa dell’Africa occidentale), il gruppo esplorerà le potenzialità di questo strumento nell’incontro con il jazz, il funk e i ritmi africani contemporanei in una miscela di suoni estremamente innovativa. La formazione, uno dei più originali progetti del panorama world-jazz italiano, è nata a Torino da un’idea di Cheikh Fall, musicista senegalese di Dakar, che ha coinvolto anche Gianni Denitto al sax, Andrea Di Marco al basso elettrico, Badara Dieng alle percussioni e Samba Fall alla batteria. Nelle rue del Ricetto l’eco del sound dei Kora Beat viaggerà a tempo di mbalax e coupé decalé in una miscela di suoni molto innovativa, sorretta da un groove coinvolgente e caratterizzata dall’intenso dialogo tra la kora e il sax.

Un curriculum di tutto rispetto

Attivo dal 2013, il gruppo si è già esibito, oltre che in Italia, in Senegal e in India, spesso in contesti molto prestigiosi come il Piccolo Teatro di Milano, il Torino Jazz Festival, La settimana italiana a Dakar, il Bihar Diwas a Patna (India) e il Tarantella Power Festival in Calabria. Dopo il primo disco «Afrique Unie», uscirà il nuovo album, intitolato «Yakar». E' possibile cenare prima del concerto (info: 340/42.13.851).