26 Agosto - Buon onomastico a...

Il 26 agosto si venera:

Sant' Alessandro di Bergamo - Martire

Sant'Alessandro vien detto soldato della Legione Tebana, come molti altri Santi venerati nell'Italia settentrionale, perché aver appartenuto alla legione dei Martiri, per un cristiano e un soldato, appariva come il maggior titolo di nobiltà d'animo e di eroismo.

Altri santi e venerazioni del 26 agosto:



- Beato Ambrogio da Benaguacil (Luis Valls Matamales)

Sacerdote e martire

- Sant' Anastasio di Salona (il Lavandaio)

Martire

- Sant' Eleuterio di Auxerre

Vescovo

- Beato Felice (Félix) Vivet Trabal

Religioso salesiano, martire

- Beato Giacomo Retouret

Sacerdote carmelitano, martire

- Santa Giovanna Elisabetta Bichier des Ages

- Beata Lorenza (Leukadia) Harasymiv

Vergine e martire

- Santa Maria di Gesù Crocifisso

Carmelitana