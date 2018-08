Casa Zegna, un concorso fotografico celebra la mostra «Uomini all'italiana 1968»

BIELLA - In occasione della mostra temporanea Uomini all'italiana 1968, che festeggia il 50° anniversario dell’ingresso di Ermenegildo Zegna nel settore del Ready-to-Wear, Casa Zegna propone un concorso fotografico per rivivere insieme gli anni Settanta. La mostra, regala uno sguardo in profondità sulle origini del Ready-to-Wear Zegna nel decennio che va dal 1968 alla fine degli anni ‘70. La storia, raccontata attraverso fotografie, materiale d’epoca e capi di abbigliamento vintage provenienti in prevalenza dagli archivi storici dell’azienda, accompagna i visitatori alla scoperta di tessuti e abiti di alta qualità passando dalla commercializzazione artigianale alla maestria sartoriale, fino ad arrivare all’affermazione di un brand lifestyle di lusso.

La moda in vacanza

I partecipanti potranno inviare le proprie fotografie del periodo compreso tra il 1968-1978 che abbiano come tema «La moda in vacanza 1968-1978». La partecipazione al concorso è gratuita Le Fotografie devono essere inviate tramite messaggio privato alla pagina della Fondazione Zegna, oppure tramite e-mail all’indirizzo: archivio.fondazione@zegna.com. Le Fotografie verranno condivise sulla pagina Facebook della Fondazione Zegna e andranno a costituire un album dedicato al concorso. Non verranno considerate valide immagini non inerenti o inappropriate.



Le modalità di partecipazione

Le Fotografie possono essere inviate dal 16 luglio al 31 agosto 2018. La Fotografia che mensilmente riceverà il maggior numero di like verrà premiata con 2 ingressi gratuiti a Casa Zegna durante il periodo di apertura della Mostra «Uomini all'italiana 1968» (fino al 28 ottobre). La Fotografia che riceverà in assoluto il maggior numero di like riceverà il catalogo della mostra in omaggio.