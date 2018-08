Ondaland, codice rosso per uno dei ragazzi

VICOLUNGO - Lo scontro fra i due ragazzi, ha portato serie conseguenze per i due adolescenti che si sono scontrati su uno degli scivoli del Parco Acquatico di Vicolungo. Il quattordicenne è stato portato al Pronto Soccorso in codice rosso mentre il sedicenne in codice giallo. La dinamica dell'incidente è comunque ancora tutta da accertare. Pare che il quattordicenne sia sceso molto lentamente con il gommone dallo scivolo, tanto da non oltrepassare il dosso per fare il salto sullo scivolo e il sedicenne, subito dietro a lui, con l'altro gommone, non ha potuto evitarlo, quindi l'impatto che ha causato l'incidente fra i due.