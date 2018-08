Muore a 51 anni Paola Tescari

BIELLA - Biella piange per la scomparsa di Paola Tescari, 51 anni, prematuramente morta per un male incurabile ieri sera, mercoledì 22 Agosto. Conosciutissima da molti nel Biellese, era stata imprenditrice nell'Azienda di famiglia Top Wool, per poi cambiare completamente attività dedicandosi alla ristorazione. Il santo rosario sarà celebrato questa sera, giovedì 23 Agosto nella Chiesa di S. Cassiano, mentre il funerale sarà domani alle 15,30 nella stessa Chiesa.