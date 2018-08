Biella Rugby: Leveratto con la nazionale 7s

BIELLA - Gabriele Leveratto, neoacquisto di Edilnol Brc, convocato con la Selezione Italiana 7s, si trova in questi giorni in ritiro a Mogliano. Venerdì mattina, volerà con tutto lo staff azzurro in Inghilterra, per partecipare domenica alla cinquantesima edizione del National Pub Sevens, storico torneo a inviti organizzato dall’Harpended RFC nell’Hertfordshire. Il torneo rappresenterà per la Selezione azzurra guidata da Andy Vilk, un momento chiave della preparazione alla quarta ed ultima tappa del Grand Prix 7s che si giocherà il prossimo 8-9 settembre in Polonia.

Un'opportunità per migliorare

«Sono molto felice per questa convocazione - spiega Leveratto - e di poter partecipare ad un torneo internazionale di grande prestigio. Sono certo che questa opportunità mi sarà di aiuto per migliorare ancora il mio gioco a sette e parallelamente, di migliorare la mia condizione atletica in vista dei prossimi impegni di campionato con Edilnol Biella Rugby».

La conferma di un talento

Corrado Musso, direttore sportivo Edilnol Brc: «Fa piacere sapere della convocazione del nostro giocatore, rappresenta per noi la conferma di aver scelto un ragazzo talentuoso. Un estremo/ala che quando non ha spazio, lo ha dimostrato negli ultimi allenamenti, è perfettamente in grado di trovarselo da solo. Nella prima serata sul campo ha fatto vedere grandi cose. In bocca al lupo a Leveratto da parte di tutti noi, non vediamo l’ora di riaverlo nel nostro gruppo».