Temporali, allerta gialla nord Piemonte

BIELLA - Allerta gialla, per la previsioni di forti temporali, sul nord del Piemonte. Le aree a rischio di locali allagamenti e frane, indicate nel bollettini di vigilanza meteorologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) saranno sia le zone alpine e prealpine delle province di Novara, Verbania e Vercelli, sia la pianura che riguarda 6 province su 8.

DOMENICA MIGLIORA - Tempo «molto perturbato» anche sabato pomeriggio, avvisa Arpa nel bollettino del fine settimana destinato agli escursionisti in montagna, in particolare sull'Appennino e sull'arco alpino che va dalle Alpi Cozie, in provincia di Torino, alle Liguri, nel Cuneese. Lo zero termico perderà mille metri di quota, passando in poche ore da 3.500 a 2.500 metri. Il tempo in Piemonte migliorerà domenica.