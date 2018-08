Un fulmine incendia il tetto della filatura Caligaris

VALDENGO - Ieri sera, attorno alle 22,00 tutto il Biellese è stato sferzato da forti venti e temporali violenti. Un fulmine ha colpito il tetto della Filatura Caligaris a Valdengo, dove un abitante vicino allo stabilimento, ha sentito il forte boato della saetta e in seguito le fiamme, che in breve, hanno causato un incendio che si è diffuso in tutto il capannone. Ad intervenire per domare le fiamme, i Vigili del Fuoco di Biella, Cossato, Ponzone e Vercelli. Presenti, anche i Carabinieri.