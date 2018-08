Fulmine abbatte un albero secolare al Centro Zegna

TRIVERO - Il violento temporale che si è abbattuto su tutto il Biellese, nella serata di ieri, 23 Agosto, ha causato la caduta di un albero secolare al Centro Zegna di Trivero. Fortunatamente, nel momento in cui la saetta di è abbattuta sull'albero, sulla strada non transitava nessuno, visto che il grande tronco è proprio caduto sulla carreggiata. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Grande Lavoro, ieri sera, per le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno ricevuto molte chiamate per problemi legati al forte temporale.