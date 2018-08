Ciclista travolto da un auto finisce in un dirupo

PRALUNGO - Grave incidente ieri, 23 Agosto sulla strada che porta fra Sant'Eurosia e Frazione Valle a Pralungo. Un ciclista di 58 anni di Pollone, è stato travolto mentre percorreva una curva da una Fiat 500 Abarth attorno alle 18,30. Alla guida, sembra ci sia stato uno dei piloti che prenderà parte al Rally della Lana che partirà domani.

FINITO IN UN DIRUPO - L'uomo, in sella alla sua bicicletta, è finito in un dirupo alto circa 8 metri ed è stato ricoverato all'ospedale di Ponderano in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso ed entrambi i mezzi sono stati sequestrati.