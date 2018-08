A Rosazza la stagione estiva chiude con la polenta

BIELLA - Un piatto della tradizione come giusto coronamento per la fine della stagione. E' così che la Pro Loco di Rosazza vuole festeggiare e ha organizzato, per la giornata di domenica 26 agosto, il tradizionale pranzo con distribuzione della polenta.

Il programma

Appuntamento dunque al parco comunale, che con le sue statue e monumenti è uno dei tanti suggestivi luoghi del piccolo borgo, nell'area pic nic. Dalle 10 apriranno le prenotazioni del succulento piatto unico e, dalle 12.30 si inizierà con il servizio della polenta d'asporto oppure che sarà possibile gustare in loco in compagnia. Un ottimo modo per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli eventi estivi, dai concerti di musica sacra presso la chiesa parrocchiale fino alla musica rock nel parco.