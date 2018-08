Biella, torna con tante novità «Bolle di Malto»

BIELLA - Ritorna Bolle di Malto, l’evento di fine estate di Biella con i migliori microbirrifici artigianali del Piemonte e non solo che quest'anno scenderà dal Piazzo per occupare la più spaziosa Piazza Martiri della Libertà. Dal 30 agosto al 2 settembre in centro città attenderanno i visitatori 20 stand di birre, 15 street food point per tutti i gusti, concerti e dj-set gratuiti, degustazioni guidate e molto altro.

Il programma completo dell'evento

Ogni giorno una sorpresa. Ecco nel dettaglio cosa accadrà durante le serate della manifestazione. Si parte giovedì 30 agosto dalle 18 quando ad aprire le danze ci sarà la Black Balera By Reload Sound Festival, alle 20 il concerto gratuito della formazione biellese «Gypsy Club» seguiti alle 22 con i «Sempre Noi, tribute band 883». A mezzanotte torna la Black Balera By Reload Sound Festival che intratterrà i presenti fino alle 2. Venerdì 31 agosto alle 18 sarà sempre la Black Balera By Reload Sound Festival a dare inizio alla festa, alle 20, il concerto gratuito dei Gassman e, alle 22 sul palco saliranno gli «Statuto» a seguire, sempre dalla mezzanotte la Black Balera By Reload Sound Festival che concluderà la serata alle 2.

Il weekend

Sabato 1 settembre, alle 18 si inizia a ballare con la consueta Black Balera By Reload Sound Festival, alle 20 il palco verrà affidato ai Radio Rock»e alle 22 la serata musicale continuerà con i «La Rua». Da mezzanotte alle 2 di nuovo spazio alle danze. La serata conlcusiva di domenica 2 settembre inizierà sempre con la musica dalle 18 dando spazio alle 20 al concerto dei The Bowman a cui seguirà alle 22 l'Orchestra Popolare La notte della Taranta. Terminate le danze popolari chi vorrà potrà intrattenersi fino alle 2 con la Black Balera By Reload Sound Festival. Un evento ricco di emozioni che sarà sicuramente in grado di attrarre visitatori anche da fuori provincia e che permetterà a tutti di scoprire le potenzialità del nostro territorio e condividere i piaceri e la cultura della birra artigianale e del buon cibo con gli amici.