Morto Davide Auletta, il nuotatore della Traversata di Viverone

PONDERANO - Morto il nuotatore Valdostano che aveva avuto un malore dopo la traversata del lago di Viverone. Non ce l'ha fatta Davide Auletta, 46 anni della Valle d'Aosta, che il 4 Agosto di quest'anno aveva partecipato alla traversata del Lago di Viverone e che aveva accusato un malore al termine della gara. E' mancato, purtroppo questa mattina, all'Ospedale di Ponderano dove era stato ricoverato in Rianimazione in stato di coma. Il nuotatore, lascia nel dolore la compagna e due figlie piccole.