Viverone, minorenne ubriaca soccorsa da Carabinieri e 118

VIVERONE - Notte agitata per una minorenne trovata da un passante in stato di incoscienza, sdraiata, all'una di questa notte, su di una panchina nei pressi della Piscina Oasi, in un giardino pubblico, sulla strada provinciale. Avvisati immediatamente i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118 per soccorrere la diciassettenne. Identificata, sono stati prontamente avvisati i genitori che subito sono arrivati sul posto.